針對近期部分縣市發生數起突發性情殺或仇殺案件，警政署表示，均立即指派刑事局全力支援，要求第一時間迅速逮捕犯嫌送辦。警政署強調，治安維護沒有終點，絕不放任不肖分子擁槍自重、恃強凌弱，警方將以最嚴厲的手段持續掃蕩不法，請民眾相信警方絕對有信心、有能力制裁滋事分子，維護社會治安。

警政署指出，為嚴格管制各式非法槍支，立法院去年6月10日三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，提升改造槍支的刑罰，從「源頭管理」及「加重刑罰」雙管齊下，希望從根本減少非法槍支危害，維護社會安定及民眾安全。

在查緝面上，警政署貫徹「槍械零容忍」立場與決心，要求各警察機關聚焦打擊「改造槍械工廠」、「各式非法槍彈」及「涉槍高風險逃犯」3項重點工作，確實壓制擁槍分子，降低涉槍逃犯對民眾的危害。另針對有計畫性、集團性的擁槍或製槍集團，將向上溯源斷絕金流來源，積極扣押犯罪所得，徹底扼止組織犯罪擁槍危害民眾。

(中時 )