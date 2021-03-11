高雄市近來發生多起槍擊案，治安問題備受關注，網路上更遭鄉民諷刺「慶記之都」，警察局長黃明昭昨日（10）在局務會議提出5項要求，包含掌握轄內治安重點、落實轄區淨化等；市長陳其邁今日也在臉書表明4項指示，強調嚴格追蹤改造槍枝、增加臨檢見警率、以晉升鼓勵員警等，展現打擊犯罪決心。

陳其邁在臉書貼文表示，為改善治安，警察局規劃「專案掃蕩」勤務，他對此提出4項指示，其一為追蹤溯源改造槍枝、制式手槍，其二為增加臨檢與路檢見警率，其三為加強查察改造槍枝工廠或其他地下工廠，其四為以破格晉升等方式鼓勵員警追蹤溯源，強調「警察是人民的靠山，市府做警察同仁的後盾」，要民眾看見高雄打擊犯罪的決心。

高雄市保安大隊自昨(10)日起，每日編排路檢點勤務12處，動用警力48人次，白天依各分局交通要衝或事故路段，夜間依各分局娛樂場所繁雜度編排路檢次數。（圖／高雄市警察局提供）

高雄市保安大隊自昨(10)日起，每日編排路檢點勤務12處，動用警力48人次，白天依各分局交通要衝或事故路段，夜間依各分局娛樂場所繁雜度編排路檢次數，運用每日治安發生數據隨時調整路檢點，即時針對治安熱區及熱點加強治安作為，提高見警率，以嚇阻街頭暴力，穩定民心。

保安大隊昨日共有查獲持有二級毒品1件1人、三級毒品1車4人，期間大隊長分別至各路檢點慰問同仁辛勞並瞭解勤務執行情形，展現警察局讓民眾安心的決心。

(中時新聞網)