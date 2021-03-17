台灣健康空氣行動聯盟（下稱台空盟）今天舉行2020空品年報記者會。台空盟理事長葉光芃指出，高雄是2020台灣最大懸浮微粒之城，其中高雄林園區更是年度PM10空汙王；林園區居民周永月表示，林園受石化工業污染太大，住家附近都有年輕罹癌者，居民根本都不敢開門窗。

葉光芃表示，越來越多報告指出PM10對人體健康危害，卻未見主政者重視；環保署去年修訂PM10管制標準標準過度寬鬆，在PM10濃度飆高的空污日還標示無健康危害的AQI黃色普通級，簡直是故意誤導民眾疏於防範PM10對健康危害，是在粉飾太平，形同官僚殺人。

葉光芃並指出，高雄就是2020年台灣最大懸浮微粒之城，高雄市林園區是年度PM10空汙王，大寮區居第二。

大寮區內坑社區發展協會總幹事黃裕玲表示，2018年他們的志工去做健康檢查，驗出都有不明確淋巴增生，醫生建議他們家裡都要放空氣濾淨器；她憂心空汙對當地居民的健康影響，呼籲政府除發展經濟外，也應該照顧人民百姓的健康。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，林園有石化、煉油等特殊重工業，期望趕緊推動議會臨時會，邀請高雄市長陳其邁做空汙專案報告。

(中時 )