韓國電池製造商SK Innovation於11日表示，絕不會接受來自競爭對手LG Energy Solution(能源解決方案)所提出的任何欲和解雙方在美國的法律官司爭議。這件商業官司在前一陣，SK已被美國政府判定敗訴，日後恐怕長達十年都無法在美境內，販賣自家電池產品。

分別隸屬韓國大財團SK與LG旗下的SK Innovation與LG Energy Solution，兩造因與SK涉嫌以不正當手法，取得LG電動車電池方面相關商業機密，因此兩年前左右在美對簿公堂。

美國國際貿易委員會（ITC）2月站在LG這邊，判處SK十年全面禁止進口，也就是SK鋰離子電池產品，在這段時間內都不得輸入美國。

不過，若SK與LG雙方願意達成和解，前述判決就視同無效。

據悉，SK已收到LG的擬議條款，包括財務賠償金等以進入和解程序。

SK拒絕透露具體賠償金額，但表示，日後會詳盡審閱LG這份需求條款，但是，如果這些和解條款，讓SK的美國電池生意沒有未來，或讓SK的電池產品失去競爭力，那SK決不接受LG的和解。

韓國SK目前是德國福斯，美國福特以及韓國現代等一些國際大車廠的電動車電池供應商。

不過SK也不是無法扭轉乾坤，若能得到美國總統的支持，那麼拜登總統就可以推翻ITC先前對SK不利的判決。

美國運輸部本月初曾表示，本月會研究分析若SK電池產品真得不能輸入美國後，會不會對拜登先前推出的綠色運輸目標造成重大衝擊。

SK也威脅說，如果拜登不使用自身擁有的權利，進入60天總統審議期並推翻ITC不利SK的判定，SK將被迫停止在美國喬治亞州(Georgia)高達26億美元的電池廠投資案。

不過，ITC的這項裁定也有例外，像是韓國SK為客戶福特汽車F-150電動車款，享有四年時間進口零組件到美國，然後在當地生產製造電池產品。因與福特合作的福斯，SK也可以有兩年時間，豁免電池輸美禁令，幫忙打造雙福汽車的MEB電動車平台計畫。

SK目前電池產品的年產容量約為40GWh，計畫2025年時，提高三倍以上產能至125GWh。

(時報資訊)