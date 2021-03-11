資訊服務廠商緯創軟體（4953）11日舉辦線上法人說明會，董事長蕭清志表示，緯創2021年將以深耕一級大型客戶為主要策略，預期今年在高科技製造業、金融科技兩大業務都將有雙位數成長。此外，緯軟今年也順利打入中國大陸自駕車與電動車市場，目前幫助客戶開發自動駕駛系統以及電動車充電樁平台，預期今年就可以看到成果。

緯軟去年繳出營運好成績，毛利率、營業利益率、稅後淨利率三率齊揚。全年稅後淨利4.66億元，年增12.8％；每股盈餘7.06元，高於前年的6.23元，寫歷年新高。緯軟董事會也通過去年盈餘分配，每股擬分配5元現金股利，若以今日收盤價97.2元計算，現金殖利率為5.1％，將於5月31日召開股東會。

以去年緯軟總營收51億元來看，其中高科技製造業貢獻46％占最大宗、金融業26％、電信業16％、製造業7％。以地區別來看，中國貢獻五成最多，台灣、日本則為16％與17％。2020年初期緯軟中國市場受到疫情影響，導致營收較前年略減4％，不過年底已經陸續恢復動能，並陸續取得一線大客戶，預期將有望貢獻未來營收表現。

展望2021年營運，緯軟表示，整體來說，數據以及新科技驅動IT需求的大方向不變，中國市場的一級指標客戶將會是接下來緯軟營收持續突破的關鍵。目前緯軟前10大客戶，貢獻緯創軟營收四成以上，雙方合作關係都超過五年，顯示為長期穩定的合作，而非短期專案模式。此外，在緯軟前10大客戶中，有6～8家為世界前500強企業。

緯軟表示，以客戶類別來看，2021年以高科技製造業務、金融科技兩大領域動能最強，預期今年可達雙位數成長，金融科技部分，受惠於台灣、大陸純網銀業務以及金融業客戶推廣跨平台生態圈，帶動相關資訊服務產業。

此外，緯軟也打入中國大陸電動車、自駕車市場，目前與4～5家中國大陸品牌車廠合作開發電動車充電樁平台、自動駕駛系統。緯軟表示，佈局電動車市場已經一段時間，現在需求明顯增溫，預期今年就可以看到成效，將會是挹注營運的新動能。

法人表示，整體來說，預期緯軟今年每月營收將以堆疊向上攀升，全年營收表現可望達雙位數成長。

(工商 )