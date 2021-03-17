受疫情影響，自去年起全球金融市場震盪起伏不斷，使銀行財富管理業務更添挑戰，即便如此，國泰世華銀行財富管理VIP客戶人數及總資產規模，仍在去年(2020)呈現雙位數成長，繳出亮眼佳績，並於今日(17)公布的《財訊》「2021財富管理大獎」消費者大調查中，第六度蟬聯本國銀行「最佳財富管理」大獎，囊括「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」獎項。

國泰世華銀行總經理李偉正偕同副總經理張經理出席領獎時表示，「以客戶為中心」推動財管服務轉型，是國泰世華銀行能夠持續保持領先的關鍵。

《財訊》雜誌則進一步分析，除了以專業贏得客戶信任外，整合集團資源，洞察市場趨勢推出差異化且創新理財商品，運用金融科技提升數位化交易與服務的便利性，協助客戶管理資產達成理財目標，更是國泰世華銀行勝出的三大關鍵。

近年來因應金融法規、金融市場及客戶需求的變化，財富管理業務發展趨勢朝向結合資產、債務、保險、稅務與家業傳承、股權信託等金融服務的全方位資產配置規劃。

對此，國泰世華銀行副總經理張經理表示，因應財管大環境的變化與競爭，國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的核心思維推動一系列財管服務轉型策略，並於去年成立「投資策略辦公室」，串連最前端的投資研究、數據分析、選品策略、第一線客群經營到系統化的投後管理，以跨部門、跨職能的團隊運作模式，靈敏且快速應對疫情期間劇烈的金融市場波動。

國泰世華銀行投資研究團隊指出，一般對於財富管理是以零售的思維在服務，但國泰世華銀行追求長期績效，而不是短進短出，更重要的，研究方向並不是以產品為導向，而是先找到好的題材，再想產品，這是國泰世華銀行與同業最大的差異和亮點。近期國泰世華銀行便與國泰投信合作，獨家推出私募REITs基金，提供專業投資人投資北美不動產市場的另一布局選項，滿足高淨值客戶尋求穩健配息與長期資產增值的理財需求。

隨著數位金融普及化，民眾運用數位通路進行投資理財的行為成長快速，國泰世華銀行數位通路(網路銀行、網路銀行App)從提升客戶數位理財體驗著手，首重安全性、使用者的便利性和介面直覺化設計，縮短不必要的頁面跳轉等候時間，全面優化線上交易步驟，提供客戶更為多元、便捷友善的數位金融交易環境。多項有感優化後，去年(2020年)透過國泰世華銀行數位通路首次申購基金的客戶數相較2019年大幅成長8成，透過數位通路進行的理財交易筆數佔比也已超過9成，成果顯著。

此次在消費者大調查中抱回三大獎項，不僅是對國泰世華銀行財富管理財服務的肯定，同時彰顯客戶與國泰世華銀行間的深厚信任關係。未來，國泰世華銀行將持續強化創新研發與數位經營能力，打造以客戶為中心的財富管理服務，珍惜客戶的信任與託付。

(旺報 )