中央開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，已有3個月之久，新竹縣政府衛生局近日展開農曆春節後第一波大型稽查，以「畜肉安心計畫」及「加強查驗市售豬、牛肉產製品計畫」為重點，查訪縣內93家肉品相關公司，產地標示均全數合格，衛生局也也將稽查結果公告於「家家有標章．共下愛健康」粉絲專頁，方便民眾閱覽。

新竹縣長楊文科表示，民眾始終對於含有萊克多巴胺的肉品懷有疑慮，食品安全也是他施政重點，因此為了讓民眾安心，新竹縣衛生局不定期稽查相關產業，確認業者是否如實標示，楊文科也提醒，民眾用餐、購買肉品，也須多留意產地標示。

新竹縣衛生局去年底前，輔導縣內4000多家食品業者，完成豬肉及其可食部位、牛肉產地標示，當時全數合格，但為了民眾食品安全，仍不定期稽查。此次會同「新竹縣食品安全廉政工作小組」成員，共同調查湖口鄉公有市場及周邊業者，稽查93家業者，標示全數合格。

另外，豬肉、牛肉產地標示均須如實完成，有違者可依食安法第47條裁以3至300萬的罰鍰，若標示不實則處以4至400萬之罰鍰。衛生局指出，業者的進貨單據須保存5年，並出示各項原料、半成品及成品來源相關文件，若有違者，可依食安法第48條經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此次稽查也抽驗蔬果19件、肉品40件，後續檢驗結果報告出爐後，將公告於衛生局網頁食品藥物業務－食品衛生安全抽驗項下，並同步公告於臉書粉絲專頁，提供民眾參考。

(中時 )