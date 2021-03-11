蘋果iPhone鏡頭供應商之一的日本康達智(Kantatsu)傳賣廠，玉晶光(3406)、大陸舜宇及瑞聲科技被點名是可能的買家，美系外資認為，儘管玉晶光今年可望拿下新iPhone的長焦鏡頭，且VR貢獻百分比會更高，但光學競爭造成ASP壓力，將玉晶光目標價下調至580元。

近期市場傳出，Kantatsu將以180億日圓(逾新台幣47億元)出售旗下大陸連雲港廠，玉晶光、舜宇及瑞聲科技都被點名為可能買家，美系外資最新報告認為，由於Kantatsu在iPhone佔比低且賣價過高，玉晶光購買的機會不高，若瑞聲科技購買，代表iPhone供應鏈將有新競爭者對玉晶光不利，若是舜宇購買，由於市場預期舜宇今年下半年會開始供應新iPhone，對玉晶光來說是中性。

美系外資也下調玉晶光去年第4季毛利率，由42.5%降至40.8%，以反應新台幣升值及大立光競爭帶來的ASP壓力，單季每股盈餘也下調7%至9.2元，由於市佔率下滑，下修玉晶光今年上半年營收21%及每股盈餘28%。

美系外資表示，儘管玉晶光今年可望拿下新iPhone的長焦鏡頭，且VR貢獻百分比會更高，但光學競爭造成ASP壓力，將玉晶光目標價由700元下調至580元。

受到農曆年長假工作天數較少影響，玉晶光2月合併營收為6億1777萬元，月減45.23%，年減10.9%，累計前2月合併營收為17億4580萬4000元，較去年同期增加4.24%。

玉晶光表示，2月是今年低點，3月會比2月好，目前新機種認證都按照時程，待新機上市後，營業狀況會漸入佳境。

玉晶光日前董事會通過20.98億元資本支出，玉晶光指出，新增的20.98億元資本支出將用於取得供營業使用之重大機器設備及廠務設備，進行產能擴充、製程精進及設備汰舊換新等，以因應公司未來營運發展。

(時報資訊)