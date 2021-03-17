環球晶（6488）法說會落幕，花旗環球、瑞銀、美銀、摩根士丹利證券與投顧大行同讚聲，看好收購案順利進行中，搭配矽晶圓供需趨緊，矽晶圓產業賣方市場到來，有助獲利連年維持高水準，最高目標價達到1,050元。

美銀證券指出，放眼2021年，根據環球晶經營管理階層看法，有三大引擎動能齊到位：一、隨5G滲透率持續提升，智慧機需求反彈。二、車用市場已自2020年第四季開始復甦，且將延續。三、記憶體庫存自2020年下半年去化之後，產業景氣正在改善中。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，基於環球晶法說會釋出的正向觀點，環球晶2021年營收與晶圓出貨將呈年增，且受惠南韓廠的挹注，12吋晶圓全年的貢獻度將會提高。同時，環球晶也提及最近正與客戶再簽訂長約（LTA），LTA對營運貢獻度將與2020年水準相近。

此外，環球晶購併德國矽晶圓同業Siltronic進度順暢，符合環球晶計畫，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志認為，隨Siltronic業務模式更著重LTA，料將減少現貨市場的可用產能，有助穩定矽晶圓價格。環球晶於整合收購公司方面紀錄良好，亦能滿足市場的期待感。

詹家鴻預期，鑒於產業持續整合，以及記憶體與車用半導體需求增溫，矽晶圓價格不論2021、抑或是2022年都會繼續上漲。

瑞銀證券也觀察到，矽晶圓產業歷經過去三年的資本支出擴張期，2021～2022年擴張動作將縮窄，12吋晶圓供應相較於2018～2020年的年增6～11％，2021年產能只會增加4％。

投顧大行進一步說明，市場預估，每年晶圓需要片數增加約5～7％，隨第二季起開始漲價，矽晶圓產業維持健康、報價續漲可期，另一方面，由管理層透露已開始簽訂久違的LTA，意味產業逐漸轉往賣方市場。

(工商 )