歐系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，看好其在高速傳輸的領導地位，且將持續受益於蘋果訂單，將譜瑞-KY在2021~2022年每股收益提高了約3%，目標價從1500元上調至1550元，維持優於大盤評等。

歐系外資表示，譜瑞-KY T-Con是蘋果iPad、MacBook和iMac的唯一供應商，同時還為其加密提供部分高速IC以及USB主機IC，預計今年蘋果iPad和Macbook將導入miniLED，不僅如此，還相信iPad可能會採用OLED，有鑑於OLED面板的複雜性，將會導入更高的分辨率趨勢(即更多數據傳輸和更高的頻寬)，以及更大的晶片尺寸，而且譜瑞-KY的高速傳輸銷售應得益於採用M1 CPU的蘋果MacBook上擁有，尤其是USB4的普及，當前已經用於iPad的USB主機上，幫助譜瑞-KY的重定時器銷售。

歐系外資表示，譜瑞-KY的伺服器PCIe4重定時器已在去年4季度開始為一級客戶提供服務，最近也表明其在美國同業間率先完成領先的雲客戶獲得資格認證，並且獲得客戶分額，惟依舊受到晶圓產能緊張的限制，預計在2022年會有更好的貢獻，估計2021年譜瑞-KY的PCIe4重定時器銷售額將佔總銷售額的3%、在2022年增至5%。

此外，歐系外資表示，相信譜瑞-KY在汽車領域取得了良好的進展，從3月份開始，將為第二個汽車客戶增加產量，並且可能在不久的將來增加另外兩個客戶，相信ADAS、LiDAR感應和汽車上USB-C普及發展也將有助於譜瑞-KY的eDP和未來的高速業務。

歐系外資表示，目前看到比電視市場依舊活絡，至少會延續到第三季，也相信譜瑞-KY在行業中的領導地位，主要是因為其具有好的供應鏈管理應支持其eDP和SIPI業務，儘管2022年比電需求可能放緩，但相信用於高速接口(eDP、USB4、PCIe4、HDMI等)的產品提高帶動升級，將抵銷潛在的NB出貨量放緩，將譜瑞-KY在2021~2022年每股收益提高了約3%，目標價從1500元上調至1550元，維持優於大盤評等。

(時報資訊)