大陸外交部長王毅在兩會期間表示「兩岸必將統一」。對此，陸委會副主委邱垂正11日回應，台灣民意不接受且質疑北京當局所界定的一中原則的九二共識，呼籲對岸要相互尊重、秉持善意理解的態度，務實對話，處理雙方的分歧，也會持續關注兩會之後的相關的發展，並稱，目前也正在研議相關計畫，準備推動「疫後兩岸交流」。

對於王毅日前表示，台灣問題強調3點：首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識；其次，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變；第三，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。

邱垂正回應，中共談到的涉台內容，反應大陸內外部對兩岸情勢的看法，台灣民意不接受且質疑北京當局所界定的一中原則的九二共識，呼籲對岸要相互尊重、秉持善意理解的態度，務實對話處理雙方的分歧，也會持續關注兩會之後的相關的發展。

邱垂正強調，政府致力維護台海和平、穩定、健康有序的交流，是我方對於兩岸政策一貫的、堅定的立場，目前也正在研議相關計畫，準備推動疫後兩岸交流，以確保人民的權益、以及正常健康的交流秩序。

邱垂正呼籲對岸，應在相互尊重、善意、理解的態度下，正視台灣人民對於大陸矮化台灣的政治框架提出的反對與質疑，思考兩岸良性互動，為展開雙方的良性互動做出相對的努力與承擔，方才有助於兩岸關係的正向發展。

(中時 )