中央流行疫情指揮中心去年因印尼疫情升溫、持核酸陰性證明移工進入後遭驗出陽性，我國從去年12月暫緩引進印尼移工至今，也引發部分長照家庭恐慌，但近期印尼疫情趨緩，一周平均染疫人數回到約5500人左右，對此，勞動部政務次長王安邦表示，已與指揮中心開會討論此事，待指揮中心認為的時機點到了，就會展開談判。

據統計指出，印尼在去年11月底時疫情升溫、每天染疫人數達每天5000餘人，至今年1月時一度升溫至單日達1萬2000餘人確診，但近日疫情已獲控制，近日染疫人數已回到每天約5000餘人，

王安邦表示，觀察到印尼的疫情有往下的趨勢，因此近期與指揮中心討論此事。他說，就算重新開放印尼移工還是要待集中檢疫所待14天、7天自主健康管理，目前希望採逐步開放，如一開始可能先同意每周一定人數，後續則待實際情況決定是否再放寬。

王安邦說，目前印尼提供核酸檢測約有400餘所機構，但品質良莠不齊，指揮中心希望減少認證機構，限縮在大型或教學型醫院等；也希望印方應加強移工從訓練所到登機的防疫措施，其仲介也應負責查核工作。

至於何時會重啟談判？王安邦指出，在去年12月暫緩引進印尼移工時，每天染疫人數約為5000人，一定是要回到先前的狀態，但時機點則待指揮中心考量，但只要指揮中心認為時機點已到，勞動部便會透過外館等方式提交需求。

而勞動部部長許銘春日前提及要在3月底召開「零付費」會議，王安邦說，時間仍在3月底，但確切的時間仍未敲定。

(中時 )