大陸三部委發佈18種新職業。（澎湃新聞）

近日，大陸人力資源和社會保障部會同國家市場監督管理總局、國家統計局發佈了集成電路工程技術人員、企業合規師等18個新職業。這是《中華人民共和國職業分類大典（2015年版）》頒布以來發佈的第四批新職業。

此次新職業的發佈呈現哪些特點？折射出市場哪些新需求、新變化？《經濟日報》引述政府官員和人資專家分析稱，數位化技術發展催生新職業、高質量發展孕育新職業、以市場為導向擴容就業「蓄水池」。

首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛分析，這批新職業涵蓋了製造業、餐飲、建築、金融、環保、新興服務業等多個行業，是2019年多批次新職業公佈以來涵蓋行業範圍最廣的一次。

隨著互聯網技術發展，2012年，「電子數據」作為新的證據形式被納入《中華人民共和國刑事訴訟法》，電子數據取證作為一種全新的取證技術廣泛應用於刑事訴訟活動中。電子數據調查分析服務也由司法機關逐漸延伸至其他行政執法部門和大型企事業單位。人社部有關負責人表示，「電子數據取證分析師」納入職業分類目錄，將有效推進該職業規範化、專業化建設，為公共環境健康安全提供有力科技保障。

在數位經濟快速發展背景下，密碼服務也擴展到物聯網、智慧城市等方面，呈現出智聯智融的特徵，催生出隱私保護、零信任、多方安全計算等新型密碼技術。為規範密碼應用和管理，《中華人民共和國密碼法》提出「國家加強密碼人才培養和隊伍建設」。據介紹，「密碼技術應用員」作為密碼技術應用供給側、用戶側、監管側的主力軍，將為數字經濟的安全、融通、監管等方面保駕護航。

近年來，隨著大陸人口老齡化程度持續加深，勞動年齡人口減少以及人力成本上升，各行業、產業對服務機器人的需求快速增加，服務機器人已廣泛應用在教育、娛樂、物流、安防巡檢等領域。特別是新冠肺炎疫情發生後，服務機器人在醫療、餐飲等方面的應用迎來爆發式增長。據悉，「服務機器人應用技術員」直接負責服務機器人的需求反饋、應用與推廣，是推動服務機器人產業發展的重要人才支撐。

「智能硬體裝調員」、「工業視覺系統運維員」等都是數位化技術發展和變革催生出的新職業，這些新職業對於促進數位經濟的健康發展具有重要意義。

此外，扎實推動經濟高質量發展和提升企業國際競爭力，對企業合規建設提出更高要求。其中，企業合規管理對企業法律、財務、審計、進出口、勞動環境、社會責任等多方面進行合規管控，具有較強綜合性、獨立性和技術性。

人社部有關負責人表示，近年來，政府公布一系列企業合規管理政策及指引，如《企業海外經營合規管理指引》、《中央企業合規管理指引（試行）》等。據悉，「企業合規師」將在規範企業投資經營行為、注重環境保護、履行社會責任、提高企業競爭軟實力等方面發揮積極作用。

綠色發展理念的要求同樣推動了新職業誕生。2020年底，生態環境部公布《碳排放權交易管理辦法（試行）》，推動經濟發展方式綠色低碳轉型。碳排放管理是一個技術性、綜合性較強的工作，從業人員需要掌握相關碳排放技術，熟悉政策和標準，做好碳排放規劃、覈算、核查和評估等，在這一背景下，「碳排放管理員」新職業應運而生。據介紹，這一職業從業人員將在碳排放管理、交易等活動中發揮積極作用，有效推動溫室氣體減排。

人民日益增長的美好生活需要，也在不斷派生出新職業。隨著生活方式改變及生活節奏加快，原先單一的牛奶或酸奶等飲品，已難以滿足消費者多樣化需求，近年來，市場上出現了將茶葉、奶、果蔬等融合的新式可口健康飲品，廣受年輕人喜愛。

人社部有關負責人表示，「調飲師」作為新興職業，不僅有利於促進靈活就業，還可以帶動茶葉、奶類及果蔬等產業的發展。

另外，汽車更新換代，帶來大量二手車交易需求。二手車交易涉及品牌認證、拍賣交易、委託交易及各種金融服務、質保等業務，進而催生出專業的「二手車經紀人」，通過提供專業化的交易諮詢和交易服務，滿足公眾對汽車的個性化需求。

張成剛分析，「這次新職業的公佈，一方面反映了我國經濟內外部環境變化下，亟待發展的產業和領域；另一方面也體現了經濟轉型升級已經出現在行業層面、職業層面，如消費升級推動了調飲師、酒體設計師等職業的出現。」

在張成剛看來，新職業的公佈有利於推動勞動者向新的職業領域邁進，選擇新的職業發展方向和技能提升方向。但同時應認識到，新職業的發佈僅是職業大典更新的例行程序，其本身並不代表行業發展的方向。

張成剛建議，「國家公佈的新職業，仍然是勞動力市場上出現的新職業中的一小部分。發揮新職業擴容就業，應以市場發展為導向，尊重勞動者與企業選擇，推動各類新職業有序、高效進入職業分類大典，做好已發佈的新職業職業技能體系建設、職業技能培訓等長期性、基礎性工作。」

「新職業的發佈，對於增強從業人員的社會認同度、促進就業創業、引領職業教育培訓改革、推動產業發展等，都具有重要意義。」人社部有關負責人表示，新職業發佈後，人社部將會同相關部門和單位加快新職業的職業標準開發，指導人才培養培訓，提升從業人員的素質和能力，打造數量充足、素質優良的從業人員隊伍。

(中時 )