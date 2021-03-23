HTC（宏達電）因應國內COVID-19疫苗開打，為能有效追蹤民眾接種疫苗的詳細狀況，與衛福部疾管署攜手合作，由旗下發展創新醫療科技的健康醫療事業部DeepQ協助建置「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報系統」，即日起民眾使用疾管署官方[email protected]疾管家同時，也能輕鬆回報疫苗施打後健康狀況及獲得即時關懷提醒。

疾管署自2017年即開始與HTC健康醫療事業部DeepQ團隊展開為期3年合作計畫，希冀透過DeepQ所發展的創新醫療科技及研發經驗，提供國人一個完整的疾病服務網絡。雙方合作第一年即推出「疾管家」透過AI技術轉譯成民眾的貼身疾病管家，每日推播來自官方的即時醫療疫情訊息，以及透過簡單互動就能得知所有與疫情相關資訊，發揮防疫抗疫積極效用。另同時也先後推出「疫止神通」可以掌握「居家檢疫者」與「居家隔離者」的健康狀況，指揮中心也施行「雙向簡訊」通報機制。

HTC副總盧佳德表示：「全球人類生活受新冠肺炎影響甚鉅，而台灣能達到有效防疫成果並成為全球防疫的成功指標，除了政府與民間全力配合外，善用創新科技也是重要因素之一。隨著國內COVID-19疫苗開打，本次疾管署與HTC共同推出「Taiwan V-Watch 疫苗接種-健康回報系統」，將以醫療專業角度提供和收集資訊，並協助民眾定期追蹤疫苗施打狀況及健康回報。雙方以關懷角度出發，透過人文和科技的結合，一同與國民共同守護國內防疫安全。」

即日起民眾透過「Taiwan V-Watch 疫苗接種-健康回報」系統註冊完成後，系統會根據使用者的接種日期，用推播的方式告知須回報健康狀況的日期。而民眾藉由填寫簡單的問卷即完成健康回報，系統並會根據使用者所回報的情況給予適合的關懷與回應，或建議至醫療院所尋求協助或諮詢。

除了健康狀況回報功能，「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」系統建立完整疫苗廠牌資料庫，會根據使用者的疫苗廠牌，自動計算該疫苗下次的接種日期，並提前發出提醒，方便民眾提早安排第二劑接種時間，當個稱職的全民管家，讓國人以最輕鬆容易的方式配合政府政策，做到全民一起防疫。

(中時 )