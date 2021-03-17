台帛「旅遊泡泡」啟動，蔡英文總統今天表示，「可以組團出國觀光了！」她說，帛琉至今維持零確診，台灣的防疫表現也非常優良，這是我們兩國對外的第一個旅遊泡泡，不但象徵兩國緊密的情誼，更是迎接「疫後經濟」的重要一大步！

台灣與帛琉今天共同宣布開放台帛「旅遊泡泡」，蔡英文也在臉書大力宣傳表示，跟大家報告好消息，經過台灣和帛琉的密集協商，今天指揮中心宣布，台帛安全旅行圈（旅遊泡泡）即日起正式開放，預計4月初，就會有第一團出發！

她說，旅遊泡泡有「團進團出」、「避開人潮或與當地住民區隔」、「全程定點接駁」、「入住安全防疫相關認證旅館」、「專區用餐並維持社交距離」五大防疫原則。

參加的旅客，也必須六個月內沒有出入國史，近兩個月沒有居家檢疫、隔離及自主健康管理情形，並在出發前和回國後接受採檢。

蔡英文強調，這是我們兩國對外的第一個旅遊泡泡，不但象徵兩國緊密的情誼，更是迎接「疫後經濟」的重要一大步！航班和旅行社資訊將會陸續公布，她也請大家密切留意。

(中時 )