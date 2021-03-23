疫情影響觀光產業，加上每年第二季向是觀光產業的傳統淡季，在交通部觀光局與參山國家風景區管理處輔導下，中彰區域觀光聯盟攜手台中市旅館公會，舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲．一機在手 Easy Travel」優惠活動。自4/1至6/30活動期間，遊客於中彰地區50家合作旅宿訂房入住後，最高能拿到房價10％的電子消費回饋金，可至中彰地區合作餐飲、伴手禮、觀光工廠、遊樂園等84家合作店家折抵消費，預期3個月可帶來逾5,000萬元的觀光效益。

交通部觀光局執行秘書蔡明玲、彰化縣副縣長林田富、台中市觀旅局主秘林鴻文、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市旅館公會理事長鄭生昌、中彰地區各觀光產業公協會理事長與旅宿業者代表等40餘人，23日共同宣布這項訊息，展現中彰觀光業者團結氣勢。

觀光局執秘蔡明玲表示，本次活動不僅透過觀光圈整合在地觀光業者，也搭上智慧觀光趨勢，將旅宿所提供的優惠回饋以電子票券方式，呈現在消費者的手機上，讓民眾可以拿著手機直接到指定的合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行，體驗更Easy的旅遊模式。

蔡明玲說，透過這樣的操作模式，預期在3個月的期間就能在傳統旅宿業淡季，至少為整個中彰觀光圈帶來超過5,000萬元的觀光效益。

鄭生昌表示，目前已有50家旅宿業者簽約參與活動，還有許多飯店業者陸續接洽中，預計整個活動參與店家可達到80家以上！以往觀光業者習慣單打獨鬥，藉由這次從旅宿到商家，以共享客戶的概念、串連中彰觀光產業打團體戰，提升中彰區域觀光人潮，創造優質的區域發展。

(工商 )