交通部推動電動大客車示範計畫，釋出300台提供申請，彰化縣政府積極爭取中，配合鹿港轉運站BOT案上網招標，有心業者更紛紛建議拓線直達台中機場、台中港、逢甲夜市、日月潭和王功等地區的公車，縣府工處處表示，已經緊鑼密鼓的規劃中。

交通部提出300台電動大客車補助計畫，購車最高每輛補助550萬元，環保署另外再補助150萬元，經濟部則加碼營運12年補助300萬元為上限。

彰化縣至今沒有電動公車，縣民相當期待，縣府工務處交通運輸科長許僅宜指出，電動公車能夠減少空汙，業者也躍躍欲試，但相對成本高出許多，推動還在起步的階段。

業者指出，電動公車每輛至少1200萬元，較一般柴油公車高出了一倍，除了購車成本之外，最大的挑戰是充電和維修站設備還需要整體配套規劃，但這第一步，遲早要跨出，這是未來趨勢。

彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」1月26日已公告上網招商，這個預估至少要投資18億元，並創造數百人就業機會大投資計畫，到4月26日截止收件，不少大型企業和連鎖飯店都表達興趣，有心業者也建議，要增闢直達台中機場、台中港等直達台中重要景點和交通場站的公車路線。

工務處交通運輸科長許僅宜表示，已積極構想，可利用台61串聯台中港區及清泉崗機場，例如直達日月潭，王功、三井、逢甲夜市、高鐵站等的路線，都會逐一來落實。把鹿港小鎮帶入旅遊動線的熱點。

(中時 )