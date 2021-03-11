市府水務局近年推廣民間成立自主防災社區，其中中壢區普忠里闢建滯洪池、溢洪道進行排水，並將埔頂支渠防汛閘門巡視，全面改為即時監看系統，改善附近12處社區的淹水囧況。（黃婉婷攝）

桃園市政府水務局今於中壢召開座談會，邀請市內25處水患自主防災社區指揮官參與，分享防災運轉成果，如觀音區樹林里自闢滯洪池、中壢區普忠里將埔頂支渠防汛閘門採即時監看，成功使社區不再受水淹及膝之苦；市府也將在5月1日汛期前，辦理社區清溝活動，動員民間力量做好災前準備。

極端氣候到來，強降雨機率大增，桃市境內排水系統難以負荷瞬間大雨所造成的積水，但排水工程斥資不菲、工期又長，市府便將目標轉移至非工程措施，2016年起推動鄰里成立自主防災社區，藉由官民合作，降低淹水可能導致的災情，更有10處社區於109年度經濟部水利署全國防災社區評鑑中獲獎，其中樹林里、普忠里更在全國5大種子社區中奪下2席，讓防汛志工、市府士氣大增。

在防汛作為上，樹林里自發開創2口民間版的滯洪池，約可容納7萬9200噸的水量，粗估可幫官方節省5億餘元的工程、用地經費，普忠里則規畫滯洪池、溢洪道，並將埔頂支渠防汛閘門巡視，全面改為即時監看系統，改善附近12處社區的淹水囧況。溪海里則結合休閒農業區發展防災產業化，成為全國首處登上綜藝節目的防災社區。

水務局水利防災科長李岳壇指出，每年市府皆會在5月1日汛期前，攜手自主防災社區辦理社區清溝活動，以去年為例，清溝長度就達15.8公里，清除垃圾約1.4噸，成效更勝以往；期間也結合數位載具LINEBOT，讓社區在第一時間獲得防汛資訊，即時做出應變，未來也將持續推動自主防災，強化監測預警系統，使防汛效益達到最佳化。

(中時 )