何姓女學生疑遭同學下毒的群組對話內容。（何母提供）

嘉義市何姓女學生疑遭同學下毒的群組對話內容。（何母提供）

嘉義市葉姓國二女學生，與同班的何姓女同學有嫌隙，去年9月間竟買硼砂加水稀釋後，偷偷加入何生的水壺，至少「下毒」3次，何生喝了「毒水」後暴瘦8公斤，何母驚覺後報案，葉生被依殺人未遂罪嫌移送少年法庭處理，法官卻要雙方快和解，何母認為不能姑息養奸，才讓事情曝光。

何母指出，女兒的成績在班上名列前茅，去年底卻屢次感覺太累、嗜睡、腸胃不適等倦怠感，女兒想請假，她以為女兒不想讀書，不准她請假，直到去年12月底有同學私下告訴女兒，她的水壺被「下毒」，女兒告訴她，她非常震驚，才請學校調查。

何母指出，女兒因鉛筆盒疑似被葉生推落，向老師報告，造成葉生不滿，竟與3名同學在群組討論買硼砂加水稀釋，趁上體育課或戶外課時，由3名同學把風，葉生用針管將硼砂水注入女兒的水壺，女兒至少喝了3次硼砂水。

何母說，葉生下毒後還跟同學在群組討論「吃1個月一定會有問題」、「去參加他的喪禮」等言詞，因為事隔3個月，她帶女兒就醫，也驗不出結果，女兒自小就體弱，她很心疼女兒在學校被霸凌，也不知道身體受了多少傷害，但已暴瘦8公斤了。

學校表示，經調查本案屬實，校長多次慰問何同學，並由輔導老師輔導受害及加害學生，葉生也已轉學到他校。

何母說，學校調處期間她原諒3名同學，但葉生沒有真心悔悟之意，她無法原諒，才報警，本月10日少年法庭開庭，女兒仍身體不適未出庭，她出庭，法官希望雙方以3萬元和解。

何母說，但對方家長還說「針筒稀釋硼砂照片」是網路下載，代表對方完全不認錯，她認為不能姑息養奸，更不希望還有其他學校學生受害，才決定不再隱忍，說出事情原委。

(中時 )