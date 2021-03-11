台灣中南部面臨56年來最大旱災，多座主要水庫蓄水量亮紅燈，前總統陳水扁對此也在臉書PO文，痛批台灣一年漏水量就高達2.5座石門水庫，「嚴重到無法想像」。

對於近日嚴峻的水情，陳水扁在臉書新勇哥物語上PO文「水扁光光了」，他表示，沒颱風未必是風調，沒雨水當然雨不順，水荒常是台灣夏季問題，但水荒如今來的一年比一年早。

前總統陳水扁痛批台灣年漏水率高達2.5座石門水庫，實在離譜，更酸政府提倡節水的同時，先搞定管線問題。(圖／陳水扁新勇哥物語)

陳水扁說，台灣儲水不難，但漏水嚴重到無法想像。他指出，台灣漏水量光一年就可以漏掉2.5座石門水庫，實在太離譜，當政府倡導節約用水時，該先想想如何解決漏水問題，做好抓漏補漏，水源才不會扁了了。

事實上，台灣各地因管線老舊，漏水問題嚴重，年漏可達4.4億公噸，不僅相當於2.5座石門水庫，這漏水量甚至可供應竹科8年。對此水利署解釋，早期自來水為加速擴建，自來水管線多埋設塑膠管（PVCP）其佔有率最高，但其耐久性與抗壓性較差，損耗性較高。

但由於汰換老舊管線難度相當高，但依舊照行程逐年更換，數十年來漏水率已從24.6%降至14%，減少10.6%，整體目標於120年將漏水率降至10％，預估每年可節水28,300萬噸，相當於1.3座石門水庫。水利署也舉日本東京為例，表示東京花了50年，才終於降低20%漏水率，改善工作並非一蹴可成。

(中時新聞網)