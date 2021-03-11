紐西蘭房地產協會（REINZ）11日公布，該國2月房價暴增逾20％，原因在於利率維持歷史新低與房屋供不應求所致，而這也讓更多民眾買不起房子。紐西蘭2月全國房價中位數年增22.8％至78萬紐元（約台幣1,550萬元）。

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