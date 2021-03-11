紐西蘭2月房價暴增逾兩成 22:312021/03/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭房地產協會（REINZ）11日公布，該國2月房價暴增逾20％，原因在於利率維持歷史新低與房屋供不應求所致，而這也讓更多民眾買不起房子。紐西蘭2月全國房價中位數年增22.8％至78萬紐元（約台幣1,550萬元）。 統一超2月營收 登同期新高 《興櫃股》春節商機加持 乾杯2月營收雙升登同期高 (工商 ) #全國 #紐西蘭 #房價 #暴增逾 #兩成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸2月貨幣暢旺 M2超預期 04:102021/03/11 全球財經 寶成、豐泰2月營運甩開低潮 04:102021/03/11 證券．權證 《半導體》欣銓2月營收登同期高 成長動能續強 10:182021/03/11 財經 房市價漲量增 內政部：現行打炒房方向正確 15:412021/03/11 政治 股市短波－華航 2月貨運營收年增1.5倍 04:102021/03/11 證券．權證 時尚潮牌 搶進百貨 04:102021/03/11 時尚消費 食品傳奇！鮮活去年賺逾二股本 04:102021/03/11 產業．科技 友銓2月合併營收年增47.6％ 連三個月創同期新高 10:462021/03/11 財經 《國際產業》2020韓生醫出口增近4成破紀錄 消毒殺菌類狂增37倍 15:582021/03/11 財經 14檔殖利率逾7％ 資金緊抱 04:102021/03/11 證券．權證 《觀光股》美食2月營收年增逾12％ 門市日均業績回升 08:022021/03/11 財經 財經熱門新聞 全球晶片缺貨狂燒 這家車廠驚人1招逃死劫 - 財經 針對大陸？澳洲稱經濟有風險再出招 外國研究機構挫咧等 - 財經 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 怕北京再打稀土王牌 老美找上印澳日抗陸獨占市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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