拉美最大經濟體巴西政府周二（16日）公布官方數據顯示，巴西一月新增超過25萬個正式職缺，創下該國1992年以來同期最強勁的就業增長速度。

巴西經濟部指出，該國一月淨增加260,353個正式職缺工作，比起路透社訪調經濟學家預測的122,000個職缺高出許多，其中工作增長主要來自於工業與服務業。

巴西經濟部長蓋德斯（Paulo Guedes）周二於線上記者會表示：「這項數據打破歷史紀錄，顯示我們經濟再度起飛。而我們未來幾天即將公布的2月稅收數據可能也會打破紀錄。」

(工商 )