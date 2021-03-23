雲林縣推廣品德教育，縣長張麗善（前左四）表揚國小模範兒童與幼兒園乖寶寶。（張朝欣攝）

雲林縣「模範兒童暨乖寶寶表揚大會」，23日由雲林縣長張麗善表揚686名國小模範兒童與幼兒園小朋友，強調雲林開發了全國第1套官方品德教育教材，希望往下扎根，培養雲林子弟成為兼具健康、知識與品格的優質公民，實現「品德領航、雲苗綻放」目標。

表揚大會在雲林縣虎尾鎮布袋戲文化園區舉行，由張麗善、縣教育處長邱孝文等人共同主持，共表揚168名國小模範兒童、42名特殊模範兒童、126名最佳表現獎、15名最佳進步獎、10名最佳孝行獎、143名Young Power本色獎，以及182名幼兒園乖寶寶獎。

張麗善表示，雲林縣為傳統農業縣市，各項資源相對不足，為讓雲林子弟有更好的學習環境，積極透過政策規畫、環境營造與資源引進，目前已完成縣立中小學班班有冷氣、午餐食材提升至全國標準、國一女生免費施打9價子宮頸癌疫苗。

張麗善說，品德教育是學校教育與家庭教育重要的一環，尤其是在孩子國小階段，如何奠定人格發展基礎是非常重要的，因此縣府於去年推出全國第1套官方出版的品德教育教材，希望讓雲林的孩子有禮貌，懂得孝順、尊師重道、敬老尊賢。

此外，為減輕父母扶養與照顧孩子的負擔，雲林縣正朝向增設國小附設幼兒園、準公共化幼兒園及非營利幼兒園努力，期盼提升公共托育能量，成為父母照顧子女的支持系統。

張麗善指出，縣府團隊始終秉持為鄉親服務的初衷，因此榮獲「第3屆行政院政府服務獎」殊榮，並且是6都之外第1個觀光客突破千萬的縣市，今年4月17日至22日雲林縣將舉辦全國中等學校運動會，希望家長帶著孩子一起來為選手加油。

(中時 )