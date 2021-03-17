周三公布的歐洲產業數據顯示，因防疫封鎖措施與隨之而來的不確定性衝擊汽車銷售，歐洲2月份汽車登記量銳減逾20%。

根據歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers Association,ACEA）周三公布的調查報告，歐盟、英國與歐洲自由貿易聯盟（European Free Trade Association）的新車登記數較去年同期大減20.3%，跌至略逾85萬輛。

大多數歐洲市場的新車登記數都顯著下滑，西班牙2月新車登記數年減38%，在法國和德國分別減少21%和19%，在義大利的跌幅較小，但也達到12%。

以個別品牌來看，福斯汽車（Volkswagen）與Stellantis的2月銷量分別減少19%和22%，雷諾（Renault）的銷量下滑29%。

豪華車製造商亦難逃波及，2月BMW的汽車銷量減少13%，其競爭對手戴姆勒（Daimler）的銷量減少20%。

歐洲汽車製造商現在將仰賴沒有重啟防疫封鎖措施的中國市場來提振2021年的銷售成績，這個全球最大汽車市場的反彈在去年帶動了產業加速復甦。

(時報資訊)