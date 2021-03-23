大陸車廠吉利汽車23日公布2020年業績，吉利汽車控股有限公司行政總裁、執行董事桂生悅表示，已放棄在瑞典上市的計畫，目前專注於回歸科創板上市。

新浪財經報導，桂生悅表示，2020年2月吉利曾對外宣佈將與富豪在股權上進行合併，並考慮在香港和瑞典上市。但雙方已在2021年2月宣佈合併方案，即在保持各自現有獨立公司架構、實現戰略目標的同時，在動力總成、三電技術、高度自動駕駛等業務領域進行合併及協作。

桂生悅表示，「在未來一段時間內，我們已沒有在瑞典上市的計畫」。至於吉利回歸科創板上市的進展，桂生悅表示，以有關部門的批復為准。

吉利汽車2020年財報顯示，儘管部分業務表現亮眼，但2020年吉利汽車營收與淨利潤較2019年均有所下滑，公司將其歸結於新冠疫情的原因。

財報顯示，2020年吉利汽車實現收入人民幣（下同）921億元，較上年同期下滑5.4％。淨利潤55.7億元，年減32％，上年同期為82.6億元。股東應占溢利55.3億元，期末現金餘額190億元。

(工商 )