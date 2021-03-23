根據路透社對州、郡與美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據所做的分析，上周美國新冠肺炎新增病例數增加5%，達到逾39.4萬例，為連續9周下滑之後首次反彈。

據路透社分析，在截至3月21日的一周當中，美國50州中，有30個州報告與前7天相比，新增病例數已經增加，而一周前只有19個州報告新病例增加。

自今年一月以來，全美單周新增病例數一直呈現下滑趨勢，不過衛生當局已經提出警告，若過快放寬社交距離限制，感染數可能再次激增。此外，傳染力更高的變種病毒也已經擴散全美。

美國CDC主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）周一表示：「我擔心如果我們現在不採取正確的行動，我們將再次出現原本可以避免的大爆發，就像我們現在在歐洲看到的那樣，即使我們正如此積極地擴大疫苗接種」。

分析報告指出，美國東北部的人均感染率最高，尤其是紐澤西、紐約州與羅德島。

據路透社分析，上周美國染疫死亡人數減少15%，為7,793人，平均每天約1,100人。衛生官員希望即使病例再度激增，美國在疫苗接種上所做的努力也能防止死亡人數增加。

此外，美國的平均每日疫苗接種數連續第4周創下新高，上周每日接種的新冠肺炎疫苖平均為250萬劑。根據CDC的數據，截至周日，美國約25%的人口已至少接種過一劑疫苗，而一周前為21%。此外，已約有13%的美國人口接種兩劑疫苖，前一周的占比為11%。

(時報資訊)