英格蘭的「居家」封鎖禁令在周一退場，結束了將近三個月的封鎖管制，將允許民眾在戶外進行六人的聚會；然首相強生(Johnson)仍要求民眾謹慎，因歐洲大陸已出現新一波的疫情。

英格蘭在1月4日進入第三次的全境管制，目前進入逐步鬆綁階段，此與歐陸包括德國和法國正要進入新一波染疫高峰，形成鮮明對比。強生要求民眾保持警戒，歐洲的病例正在上升，新變種病毒正威脅著疫苗推出進度。

從周一開始，英格蘭允許兩戶家庭和至多6人的戶外聚會，戶外運動設施例如網球場、游泳池等則在社交接觸規定下進行開放使用。至於更具實質意義的包括非必要零售商店和戶外招待場所的重新開放，則要等到4月12日；室內娛樂場所的重啟則要至少等到5月17日。

另外周一開始，政府也開始宣傳新鮮空氣對於防止傳染風險的重要性，提醒民眾在開始社交生活時，勿走進室內。英格蘭首席醫療官Chris Whitty表示，證據很清楚，戶外空間要比室內更安全，在進入下一鬆綁階段之前，記住這一點相當重要。

(時報資訊)