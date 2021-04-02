外交部4月1日表示，台美雙方於3月30日舉行視訊會議，討論加強與拓展台灣參與國際組織的策略及作法。這是美國拜登政府上任以來，首度與我國深入討論雙方在參與國際組織上的合作。外交部感謝美國對台灣參與國際的一貫支持與承諾。

外交部表示，美方在會中肯定台灣是國際社會多邊合作的良好夥伴，讚揚台灣防疫成就，並重申繼續支持台灣參與國際組織以及與台灣的緊密合作。

支持台灣參與不以國家為條件的國際組織，是美國歷年來一貫的政策。從1997年台灣爭取以觀察員身分參與世界衛生大會開始，美國就大力支持。但是歷經多年努力，台灣依舊未能如願以償。直到2008年兩岸關係改善後，台灣才從2009年開始，連續8年獲邀參加世界衛生大會。

然而好景不常，自從蔡英文總統上任後，兩岸關係丕變。台灣從2017年開始，再度被排拒於世界衛生大會之外。從1997年到今天，美國支持台灣參加世界衛生大會的態度從未改變，但是其間為何會出現「不能參加」、「可以參加」、又「不能參加」的戲劇性變化呢？

不變的是美國的態度，變的是中共的態度。孰輕孰重，何者為關鍵？不言而喻。蔡政府如果不肯正面面對問題，繼續像鴕鳥般把頭埋在沙子裡，再多的台美視訊會議，再多的國際支持也只是空話。

（作者為退休大使）