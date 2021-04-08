庫存量支撐，周三歐美原油期貨微漲；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至4月2日當周，美國原油庫存減少350萬桶，優於分析師原先預期之減少140萬桶。然而儘管汽油庫存增加400萬桶，但分析師認為，隨著夏季民眾駕車出遊頻率增加，汽油庫存將有望下降。

此外，美國聯準會(Fed)於3月會議中重申，將繼續採取寬鬆貨幣政策，同時因看好新冠疫情得到有效控制，國際貨幣基金組織(IMF)也預期今年全球經濟將增長6%，支撐終場油價微漲；其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.44美元，報每桶59.77美元；5月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.81美元；5月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.95美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.42美元，報每桶63.16美元。(商品行情網)

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