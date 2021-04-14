《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:252021/04/14 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)公布的最新數據指出，截至4月9日當周，美國原油庫存減少360萬桶，加上石油輸出國組織(OPEC)上調需求展望，促使油價延續昨日漲勢；周三(4/14)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶60.61美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.44美元，報每桶64.11美元。(商品行情網) 《國際油價》中國進口量增 原油期貨連2漲 《盤中解析》跳電 震盪376點、回防16500關 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #走堅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台企銀人事風波 財部高分貝反駁 04:102021/04/14 金融．稅務 《商情》意外停產 乙烯漲近一個月高價 11:252021/04/14 財經 《商情》黃金亞洲電子盤微跌 11:592021/04/14 財經 《國際產業》晶片荒 雷諾西班牙廠停工擬延至9月 12:332021/04/14 財經 漠視6500億美元SDR 陳冲嘆台灣悲劇 04:102021/04/14 財經焦點 《半導體》外資比讚 宏捷科卻身不由己 11:252021/04/14 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、新光鋼、怡利電、四維航、撼訊 10:172021/04/14 財經 日媒：中國面對面外交在東南亞超過美日印澳總和 11:542021/04/14 兩岸 頭條揭密》美日印澳將形成亞洲小北約？印度是最大弱點 01:432021/04/14 政治 一掛IC設計被打趴 散戶注意操盤手訊號 09:492021/04/14 財經 給台鐵內部公開信 林佳龍堅辭扛責 04:102021/04/14 政治要聞 財經熱門新聞 台股恐爆5千億歷史天量 散戶崩潰看盤APP大當機 - 財經 - 工商 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 要聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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