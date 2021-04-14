據美國石油協會(API)公布的最新數據指出，截至4月9日當周，美國原油庫存減少360萬桶，加上石油輸出國組織(OPEC)上調需求展望，促使油價延續昨日漲勢；周三(4/14)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶60.61美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.44美元，報每桶64.11美元。(商品行情網)

《國際油價》中國進口量增 原油期貨連2漲
《盤中解析》跳電 震盪376點、回防16500關

(時報資訊)

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