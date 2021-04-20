歐美MMA供應吃緊，日本三菱化學持續將亞洲產量支援歐美市場，亞洲地區貨源吃緊，加上第2季亞洲亞洲MMA有9家廠商安排歲修，涉及年產能124萬噸，MMA後市行情持穩趨漲。此外，AN最大供應商Ineos順勢進入歲修，上半年供給趨緊，CPL第二季也有部分大陸產能歲修，中石化頭份廠20萬噸產能亦進入歲修，使亞洲區供給吃緊，報價有望維持高檔。台塑（1301）、中石化（1314）營運走堅推進。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約三成，頭份廠和小港廠各年產20萬噸CPL；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

台塑表示，第2季MMA有9家同業安排歲修，包括中國大陸玉皇華誼5萬噸、吉林石化20萬噸、Lucite上海廠17.5萬噸、宏旭化學7.5萬噸、Lucite新加坡廠13萬噸、住友化學9萬噸、韓國LG18萬噸、Thai MMA9萬噸、沙烏地阿拉伯SAMAC25萬噸），合計歲休產能佔亞洲產能34.1％，市場供給減少，惟中國大陸山東齊翔騰達10萬噸新廠已3月中旬量產，後市行情持穩趨漲。

台塑配合中油18吋乙烯管線檢修（3/2~5/2）及台塑化OL-1定檢（6/8~7/15），第2季共有台灣仁武PVC、VCM及液鹼，麥寮AE，及大陸寧波AE及PP6廠安排歲修，比第1季8個廠減少2個廠，預期開工率92％高於第1季90％。

中石化109年合併獲利6.81億元，EPS0.21元。受惠第一季CPL、AN供給吃緊，報價維持高檔，營收、獲利齊步看俏。伴隨CPL、AN兩大產品線上半年供需趨緊狀態可望延續，有利上半年獲利表現。

(工商 )