元月上演GameStop軋空事件看似落幕，但事件突顯散戶大軍也能跟主力對做的威力引起廣泛注意，有跡象顯示散戶正不斷湧進股市，讓人擔心股市走勢將更波動劇烈。

JMP證券根據SimilarWeb追蹤app下載資料指出，許多大型線上券商的股票交易app下載次數持續攀升。

像千禧世代愛用的網路券商Robinhood股票交易app，2月下載逾210萬次，即使低於1月逾360萬次，仍較去年2月大增55％，顯示散戶持續湧進股市。

JMP分析師雷恩（Devin Ryan）指股票交易app元月下載次數因GameStop事件而暴增，這趨勢仍進行中。因為散戶發現他們團結起來的力量能撼動主力，讓個股價格一飛沖天。

雖然GameStop大亂鬥最激烈時，Robinhood和其他券被禁止交易特定個股，但這些券商的聲望未受損害，從富達、E-trade、TD Ameritrade、Coinbase 到Webull等股票交易app的2月下載次數繼續增加。

GameStop股價周三盤中最高升破344美元後，在沒有明顯因素影響下，急速暴跌逾42％至198美元，終場大漲逾7％收265美元。

這情況讓專家擔心散戶不斷湧進股市並鎖定特定股票後，不但讓個股走勢波動更劇烈，甚至可能影響整體股市的投資情緒。

雷恩估計股票交易app下載次數和散戶活躍程度，將繼續高於疫前水準，使證券買賣活動持續增加。

美國證券業2019年秋季決定調降交易佣金後，散戶交易量就快速增加。去年疫情讓股市急跌後又迅速反彈，加上居家工作型態崛起、美國政府向民眾派錢和儲蓄率攀高等有利條件，吸引更多投資新手進場買股票。

儘管散戶殺進殺出的特性增加股市波動幅度，但雷恩認為散戶人數大增和交易頻繁，能為證券業帶來龐大商機。

(工商 )