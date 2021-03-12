對通膨與債息升高的擔憂有所緩解，以及美國1.9兆美元紓困振興方案完成立法程序，為全球投資人的風險偏好帶來提振。周五南韓股市繼前一日漲近2%後持續勁揚，目前KOSPI指數大漲1.39%，報3055.54點。

若這波升勢沒有出現變化，南韓股市本周可望收漲約0.8%，創下5周以來最大單周漲幅。

重量級個股普遍走高，三星電子漲1.1%，SK海力士漲3.65%，電池大廠LG Chem與最大入口網站Naver分別漲1.28%與2.14%。

在美國國會兩院通過1.9兆美元新冠紓困方案後，美國總統也提前於周四簽署該法案，成為其上任約50日以來贏得的第一個重大勝利。

歐洲央行周四宣布維持利率與量化寬鬆規模不變，但也承諾將加速印鈔以壓低借貸成本，向惴惴不安的市場暗示該央行有決心為穩健的經濟復甦奠定基礎。

在南韓國內方面，即使持續接種新冠肺炎疫苖，但該國政府仍決定延長社交距離規定，將禁止4人以上的私人聚會。

外資盤中淨買超韓股1640億韓元。

韓元上漲0.58%，報1,129.4兌一美元。

(時報資訊)