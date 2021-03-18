美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加239.6萬桶，少於市場預期（增加296.4萬桶），但仍為連續第4周升高。上周汽油庫存增加47.2萬桶，而市場預期為減少299.6萬桶。餾分油庫存增加25.5萬桶，市場預期為減少337.9萬桶。煉廠產能利用率升高7.1個百分點。原油進口量減少21.9萬桶/日。

2.美國商務部公布，2月新屋開工數下滑10.3%，以年率計為142.1萬戶，不及市場預期的156萬戶。建築許可數減少10.8%，以年率計為168.2萬戶，少於市場預期的175萬戶。

3.美國原油庫存連續第4周升高，以及國際能源署（IEA）預期，原油需求可能還要2年時間才能復原，受此打擊，周三國際油價連跌第4天。紐約期油收跌20美分或0.3%，為每桶64.6美元，盤中一度跌至63.69美元。倫敦布蘭特期油收跌39美分或0.6%，為每桶68美元，盤中最低跌至67.23美元。

4.聯準會表明到2023年都不會調升利率，周三美元走軟，尾盤ICE美元指數跌0.5%，報91.44，在聯準會公布利率決議與會後聲明之前，美元指數一度升至92。

5.觀望聯準會決議，周三紐約4月期金收跌2.8美元或0.2%，為每盎司1728.1美元。聯準會在金市收盤後發布決議，受美元回落帶動，現貨金一度大漲1.25%，報每盎司1753.1美元。

6.聯準會預期美國經濟強勁復甦，但表明到2023年都將維持利率不變，周三美國長期公債殖利率保持高位，較短期公債殖利率下跌。周三尾盤，美國10年期指標公債殖利率漲不到1個基點，報1.6304%，在聯準會發布聲明前，一度飆升至1.689%，創下2020年1月來新高。在聯準會發布聲明後，美國30年期公債殖利率跳升，最高升至2.464%，創下2019年8月來新高，尾盤漲4.4個基點，報2.4347%。

(時報資訊)