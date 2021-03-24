中國與西方主要國家之間的緊張局勢升高、歐洲疫情反彈，以及隔夜美股收黑，使市場信心受挫，周三香港股市開低後一跌挫低，恆生指數開盤小跌0.21%，但目前跌幅已經擴大到1.80%。國企股(H股)開跌0.25%，目前跌1.99%。

恆生科技股指數目前下挫2.83%，報8060.64點。

拜登政府接下來將推動的基礎建設促進方案規模可能上看4兆美元，投資人對隨之而來的影響感到擔憂，此外，市場亦擔心美國政府將透過加稅為剛通過的1.9兆美元紓困振興方案提供資金，在美國牛市滿周年之際，加深了對股市估值已經過高的不安情緒，隔夜美股道瓊指數跌0.94%，標普500指數跌0.76%，那斯達克指數跌1.12%。

繼法國實施第三度封鎖之後，德國亦宣布延長防疫封鎖措施到4月18日，投資人擔心原油需求前景將受到衝擊，隔夜原油價格重挫6%，中海油田服務、中海油、中石化均跌逾2%。

快手去年全年虧損遠遠超出市場預期，目前股價暴跌逾10%。

澳門衛生局宣布收到復星實業(香港)公司書面通知，稱多個批號為「210102」之德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗瓶蓋包裝有瑕疵，須立即暫停接種。博奕股應聲下挫，美高梅中國一開即崩跌19.6%，但目前跌幅縮小至3%。金沙中國目前跌3.7%，銀娛跌3.5%，永利澳門跌5.6%，新濠國際發展跌4.4%，澳博控股跌3%。

(時報資訊)