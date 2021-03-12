美國總統拜登喊出5月全民打疫苗、7月辦國慶派對，帶動美股期指走揚，台股今開高震盪，遇上2月26日向下跳空缺口的壓力，盤中一度翻黑，高低點震盪達130點，現階段守穩所有短中期均線，終場台股收漲75.62點、報在16255.18點、成交量為2979.62億元，台股周線翻紅、本周指數漲399點。

今日電子股成交比重回到7成之上，整體呈現轉強拉動，大型權值股不俗，台積電(2330)開高震盪，終場收漲0.82%，下周將挑戰月線623元，並預計在下周三除息，鴻海(2317)強勢走揚，收漲逾2.5%，聯發科(2454)最新獲外資調升目標價至1130元，今股價順勢走高，收漲1.24%、報在899元，僅剩臨門一腳即收復900元大關，聯電(2303)也持穩收漲約0.9%，面板雙虎友達(2409)尾盤翻紅，收漲0.81%、群創(3481)則在午盤後拉高，大漲逾2%，旺宏(2337)受惠NOR Flash持續暢旺，股價大漲2.65%。

投信加碼帶動中小型題材股強悍，敦泰(3454)首季淡季不淡，終場鎖住漲停，友勁(6412)更是整場鎖住漲停價，毅嘉(2402)也在車載應用題材發酵下，大漲3%，達邁(3645)去年獲利表現創下歷年次高，今股價強勢、收漲4.8%，目前上市櫃公司2月營收已全數公布，受到農曆年工作天數減少的影響，上市櫃公司2月營收合計2.65兆，月減19.11%，但年增仍達27.43%，累計前2月營收5.93兆，年增也有11.52%。整體來看，台股上市櫃公司仍呈現成長態勢。

台股目前中、長期均線仍為多頭排列，KD指標也於低檔黃金交叉向上，顯示台股下檔仍具支撐，然而指數即將面臨2月26日向下跳空缺口的壓力區，加上成交量並未明顯放大，預期在短線指數仍在月線上下震盪，留意具有業績題材及報價上揚的類股，採取低接擇優布局策略，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

電子族群成交量占比回升到七成之上，顯示價量結構由空轉多，但美國科技類股偏弱之下，外資在台股操作仍維持保守，因此短線電子族群反彈時仍應避免追高，指數仍將維持在月線附近震盪整理，非電族群相對強勢的格局仍將延續，建議短線仍以原物料與金融等非電群為主要的選股方向，可趁電子族群反彈導致非電族群整理甚至拉回時分批布局。

(時報資訊)