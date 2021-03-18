美國聯準會FED釋出利多消息，全球股市一片漲聲。港股早盤開高283點後，漲幅一度擴大至562點，至29,596點。不過，午盤過後，獲利回吐賣壓出現，最後恆生指數收29,405.72點，上漲371.6點，漲幅1.28%，日線連四紅。國企指數(H股)收11,470.43點，上漲111.77點，漲幅0.98%。

科技股領漲，舜宇光學後勢市場看好，股價飆9.4%，收195.8港元，是表現最佳大型與科指成分股。

同時，阿里巴巴漲4.9%，騰訊漲2.5%，美團漲3.7%，三者合計貢獻恆生指數228點。不過，一度急漲的小米回軟，收跌0.2%。

金融與內需類股表現不錯，香港交易所再漲3.4%，收470港元。匯豐控股漲2.3%，友邦保險漲0.6%。另外，海底撈飆近6%，安踏體育漲3%，申洲國際漲1.6%，百威亞太漲1.8%，蒙牛乳業也漲1%。

分析師指出，港股可望站穩29,000點，但30,000點大關有壓力。不過，若成交量擴大的話，表示資金又重新回流，將有利後市發展。

(時報資訊)