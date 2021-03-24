長榮（2603）向日本船公司承租的EVER GIVEN的2萬TEU船舶擱淺卡在蘇伊士運河，雙向堵塞，到目前為只尚未排除，使得長榮24日股價波動劇烈。由於日前歐洲線的運價因塞港趨緩而走滑，市場預測長榮承租的船舶擱淺，有利於歐洲線價格再度攀高。同時從2萬TEU 的EVER GIVEN滿載的狀況研判，貨櫃航運市場需求頗熱。卡船的市場利空是否轉為實質利多，有待觀察。

(工商 )