長榮擱淺蘇伊士運河 利空轉為實質利多？ 12:322021/03/24 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）向日本船公司承租的EVER GIVEN的2萬TEU船舶擱淺卡在蘇伊士運河，雙向堵塞，到目前為只尚未排除，使得長榮24日股價波動劇烈。由於日前歐洲線的運價因塞港趨緩而走滑，市場預測長榮承租的船舶擱淺，有利於歐洲線價格再度攀高。同時從2萬TEU 的EVER GIVEN滿載的狀況研判，貨櫃航運市場需求頗熱。卡船的市場利空是否轉為實質利多，有待觀察。 《航運股》長榮：貨輪疑遭瞬間強風吹襲致使擱淺 《集中市場》外資連三賣 台股好戲只演半場 (工商 ) #長榮 #擱淺 #蘇伊士運河 #實質 #EVER 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1艘船竟成油市救星！長榮貨船卡運河後 油價大暴彈 14:582021/03/24 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 15:232021/03/23 財經 《類股》海空去年錢景大不同 長榮賺、長榮航小虧 08:182021/03/23 財經 迎產業榮景！ 長榮砸逾20億造20艘貨輪 04:102021/03/23 財經要聞 康和投顧看好7類股 本周指數區間估15,700-16,300點 09:222021/03/22 財經 台商供應鏈改組 全球化轉為在地化 15:022021/03/23 財經 算是皮肉傷！長榮航去年虧33億元 每股淨損0.69元 19:482021/03/22 財經 長榮船擱淺蘇伊士運河 將儘速排除 11:322021/03/24 財經 產業迎榮景 長榮再造20艘1.5萬TEU全貨輪 21:472021/03/22 財經 影》長榮貨櫃輪卡蘇伊士運河 雙向交通全斷 08:492021/03/24 國際 14檔價量齊揚 法人挺 04:102021/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 1艘船竟成油市救星！長榮貨船卡運河後 油價大暴彈 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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