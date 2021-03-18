逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日維持區間盤整，終場上漲72點，收在16,287點；櫃買指數更率先創下201.43點新高，漲幅0.75％。盤面由鴻海、華碩、廣達等集團股領軍多頭，智易、大學光、安普新、映泰、典範等業績題材及2021年展望佳的個股後續可多加留意。

個股方面，本周納入投資組合的益登，股價短線漲幅已大，當拉高到16日高點附近可先行出場。

(工商 )