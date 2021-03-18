逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/03/18 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日維持區間盤整，終場上漲72點，收在16,287點；櫃買指數更率先創下201.43點新高，漲幅0.75％。盤面由鴻海、華碩、廣達等集團股領軍多頭，智易、大學光、安普新、映泰、典範等業績題材及2021年展望佳的個股後續可多加留意。 個股方面，本周納入投資組合的益登，股價短線漲幅已大，當拉高到16日高點附近可先行出場。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #大學光 #鴻海 #典範 #安普新 #廣達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:402021/03/18 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:292021/03/17 財經 京元電欣銓矽格喊漲 獲利旺 04:102021/03/18 證券．權證 《科技》產學聯手育才 AI機器人5G專網實驗室落成 14:322021/03/18 財經 《集中市場》外資止步3連賣 5日線到手 15:232021/03/18 財經 美中關係將一變 介文汲：蔡政府好日子结束了 15:412021/03/18 政治 美股高檔震盪 後市不看淡 04:102021/03/18 投資理財 太極拳取代剛猛直拳 紐時解析拜登抗中套路 17:252021/03/18 國際 《基金》美債殖利率修正波 逢低布局A股、港股 10:352021/03/18 財經 華銀衝刺數金 創新三大業務 04:102021/03/18 金融．稅務 SHE智慧醫療展加速台灣智慧醫療科技發展 10:152021/03/18 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 央行打炒房下重手 自然人第3戶貸款成數降至5.5成 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 高通5G晶片極缺 OPPO、小米轉單聯發科 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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