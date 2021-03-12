新冠肺炎疫情爆發1年多，已造成全球1.18億確診病例、死亡人數逾263萬，為因應國際商務、留學人士需求孔急，全球已開始推動疫苗護照，但台灣卻面臨疫苗短缺問題。曾大力反對瘦肉精美豬的精神科醫師蘇偉碩直言，「台灣民眾出境有疫苗護照承認問題」、「開放入境到底該不該相信海外檢驗報告」的處境，也面臨尷尬。他建議，可實施入境篩檢。

對於我國進口11.7萬劑的疫苗，上周三抵台的11.7萬劑AZ疫苗到底何時才能開打？指揮官陳時中今天表示，目前疫苗的文獻審查都已完成，總計7項的抽檢項目中也已完成6項，有機會於下周三開打。隨著疫苗研發成功、配送及施打作業展開，疫情一度非常嚴重的歐洲、美國等地，病例新增趨勢開始減緩，歐盟也已開始起草疫苗護照，期待今年夏天讓有施打疫苗的民眾開始有限度的旅遊。

為提早開放出入境，大陸與以色列都已推出疫苗護照，其目的是讓家庭能夠團聚，讓經濟得以重啟。雖然可能有政治與倫理爭議，歐美國家仍考慮推行此一權宜措施。（圖／網路）

港媒《中評社》12日專訪蘇偉碩醫師，談及疫苗護照一事，他表示，從歐美開始施打疫苗，確診及病逝人數開始趨緩來看，國際間將開始推動全球疫苗護照，若將來入境各國持有疫苗護照，就可以走綠色通道，反之，則需要進行隔離管制。

蘇偉碩坦言，若將來全球多數國家都打完疫苗，台灣卻還沒打，那問題就比較嚴重了，台灣可能變成最沒有免疫力的地方，這是最慘的情況。

隨著疫苗開打，各國開始籌備重啟國門的方案，部分國家正在籌備「疫苗護照」，希望已經施打疫苗者可以透過相關註記，加速國際間的旅遊，為提早開放出入境，大陸與以色列都已推出疫苗護照，讓家庭能夠團聚，讓經濟得以重啟。

(中時新聞網)