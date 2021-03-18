AZ新冠疫苗身陷血栓副作用致死疑雲，歐洲監管單位重申沒有證據顯示疫苗和血栓症狀有關，英國專家指出，血栓症狀可能是新冠病毒所致，患者在施打AZ疫苗前，或許就已經感染新冠肺炎。

新冠病毒恐併發血栓。

挪威、丹麥等多個國家傳出民眾在接種AZ疫苗後，出現血栓、出血、血液中的血小板數量過低等「高度不尋常」症狀，甚至有患者不幸喪命，至今約20個國家宣布暫緩施打AZ疫苗，不過歐盟藥品管理局（EMA）16日仍重申，沒有證據顯示疫苗和這些血栓症狀有關，詳細調查結果將於18日公布。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國學界現在猜測，患者出現的血栓問題或許不是疫苗誘發，有可能是源自於新冠病毒本身，患者可能在接種AZ疫苗時或之前就已經感染新冠病毒。

倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）藥物流行病學教授伊凡斯（Stephen Evans）指出，「這樣的可能性仍然存在，非常有可能的解釋是，至少部份血栓異常狀況源自於新冠病毒，而不是疫苗。」

他說大家都知道新冠肺炎會引發血栓，疫情之初大家關注中風患者身上的血栓問題，近期學界開始關注稱為「血小板減少症 」（Thrombocytopenia）的凝血功能障礙。

2020年初，已經有不少研究、第一線醫護人員注意到，30至40歲輕度、無症狀新冠患者的中風比例有上升趨勢，從患者的X光發現有血塊，還有中風、心臟病、腦炎、四肢末端刺痛、麻木等肢端感覺異常（acroparesthesia）的症狀。

英國瑞丁大學（University of Reading）細胞生物學教授吉本斯（Jonathan Gibbins）也持同樣看法，指出大量證據顯示嚴重的新冠感染可能提升血栓風險，他進一步指出，所以民眾不接種新冠疫苗的風險可能比較高。

英國諾桑比亞大學（Northumbria University）助理教授莫斯喬斯（Sterghios A. Moschos）提供數據，因為疫苗出現血栓問題的機率為0.00021%，因為新冠肺炎出現血栓的機率為2%。

(中時新聞網)