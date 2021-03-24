歐盟就新疆人權問題對中國官員祭出制裁後，中國宣布反制裁歐洲10人4機構，其中包括瑞典亞洲研究專家。瑞典外長林德對此提出嚴正抗議，並表示會直接向中國使館反應。

正在布魯塞爾參與歐盟外長會議的林德（Ann Linde）昨天接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，中國必須提出制裁這些機構與個人的原因；中國的制裁名單看起來是單純為了懲罰表達意見的個人，令人完全無法接受。

被中國制裁的瑞典學者葉必揚（Bjorn Jerden）是瑞典今年初設立的瑞典國家中國中心主任，也是瑞典外交政策研究所（Utrikespolitiska institutet, UI）亞洲研究負責人。研究專長包括安全政治、大國政治，及中國、日本與美國研究。葉必揚的亞洲經驗豐富，曾在台灣、中國與日本做交流、研究。

瑞典國家中國中心隸屬於瑞典外交政策研究所之下，是在2019年通過對中工作議案的其中一個計畫，中心成立宗旨是加強瑞典對中國的認識。

對於中國的制裁，瑞典外交政策研究所在新聞稿中表示無法接受中國對進行公開、自由研究的學者做出制裁，並譴責中國作法。他們強調，瑞典外交研究所與中國中心皆為獨立自主的研究機構，致力於透過研究與分析對世界更加了解。

(中央社)