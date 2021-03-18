國民黨立委不滿衛福部以保密協定為由，拒談疫苗價格等細節，今天在立法院衛環委員會提案成立專案小組監督疫苗採購並通過，遭民進黨批評「突襲」。國民黨團總召費鴻泰說，民進黨應該替人民想想，到底何時可施打安全的疫苗，採購疫苗有無花冤枉錢，是否有人藉此發國難財，下周一民進黨勢必可對議事錄提出復議案，黨團正在研擬相對應的議事攻防。

國民黨團今天在立法院衛環委員會提出臨時提案，「要求衛福部針對新冠疫苗採購失利進行檢討，並成立疫苗採購調閱專案小組釐清真相」，經投票以5比5平手，最後由召委、藍委陳玉珍投下同意票，宣布通過該案，將透過資料調閱，了解為何到現在國人只有11餘萬劑AZ疫苗可打，卻打不到莫得納疫苗、BNT疫苗，釐清箇中原因。

不料，通過該案後，引起民進黨立委不滿，當場高喊「有瑕疵」，雙方僵持4小時候宣布散會。國民黨團總召費鴻泰說，今天通過臨時提案後，民進黨惱羞成怒，過程中他一直請教議事處顧問周萬來，確認一切都符合議事規則且合法，並沒有瑕疵或錯誤，相信民進黨也知道，但此次面子丟很大。

費鴻泰指出，昨天的秘密會議根本就沒有「秘密」二字，衛福部長陳時中在快結束時，還說是否去除機密二字，這樣的說法很不負責任，態度不對，是藐視立法院，他認為，秘密會議就是要報告秘密，若有人事後對外透露，就該負起法律責任。

費鴻泰表示，因此今天黨團臨時提案，建議成立調閱專案小組，欲釐清當時是誰主導BNT疫苗的採購，以及AZ疫苗採購的價格、數量等細節，由於AZ疫苗報價很低，政府是否多付很多錢買疫苗，另也要了解誰要藉此發國難財。

國民黨團說，今天提案通過後，民進黨團大軍出動，綠委們才想起來要開會，企圖推翻提案頻頻鬧事、杯葛議事、霸佔主席台，真的是千古奇聞，這更突顯疫苗採購黑箱重重，民進黨以前開口閉口公開透明，現在怎麼千錯萬錯都是別人的錯？如果真是如此，有什麼不能讓人民知道？委員依法須保密不得洩漏，跟蔡英文的博士論文一樣，怕什麼？

國民黨團表示，聽說民進黨團下周衛環委員會輪值召委主持會議時將針對此案，以人數優勢強行表決要將此案撤銷，提醒民進黨全民、社會、醫界都在看，並提醒陳時中，没做虧心事，半夜不怕鬼敲門，不怕全民來監督。

(中時 )