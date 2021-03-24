只有民進黨可以贏？藍綠為「疫苗小組」表決又爆衝突

上周國民黨於立院衛環委員會立委臨時提案表決通過成立「疫苗採購調閱小組」，但是民進黨有4位委員當時並未與會參與表決，結果反批評國民黨程序黑箱；國民黨昨(23)日於臉書專頁諷上述立委為「薪水小偷」，綠委今(24)日要求國民黨為該說法道歉，國民黨立委林為洲表示，如果民進黨願意成立調閱小組，那我願意代表道歉。

今日衛環委員會原議程為繼續環保署未完的業務報告，然而今早國民黨團清晨6時就蓄勢待發，會議室一開門就占領主席台。

國民黨昨日臉書寫道，民進黨立委該開會的時候不來開會，開會作成決議之後，下次會議意見一堆又要吵著翻案，點名未與會卻批評不知道提案內容的民進黨立委楊曜、洪申翰、莊競程、黃秀芳是「薪水小偷」，藍綠今日除了針對表決程序論戰，民進黨立委今日也要求國民黨為薪水小偷的抹黑說法向委員道歉。

國民黨立委陳玉珍表示，我們常常被民進黨抹黑抹紅，民進黨要不要先道歉100次？「論及抹黑，我比民進黨弱100倍。」

民進黨立委許智傑、黃秀芳現場不斷強調，國民黨就是應該要道歉。

國民黨林為洲說，要道歉絕對不是問題，只要民進黨願意成立調閱小組，那我願意代表國民黨道歉。

(中時 )