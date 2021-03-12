晶技（3042）公告2月稅前獲利為1.97億元，創下史上最賺2月，比去年同期大增112.7％，獲利成長幅度遠超過營收年增率，不過受到2月農曆年假影響，稅前獲利月減25％，前二月稅前獲利為4.6億元，也比去年同期成長171.3％，前2月合計稅前EPS為1.49元。而第一季在筆電、5G手機、網通產品需求旺盛下，法人調高首季營收預估，有機會挑戰與去年第四季的歷史新高水準32.33億元、或甚至是小幅超越。

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