美股短線因多頭氣勢再起迭創新高，不過美國10年公債殖利率周五再度急升，衝抵1.615％的逾一年新高，歐美股市受此影響雙雙走低，那斯達克指數早盤跳空開低大跌1.7％。

受惠於眾院通過1.9兆美元紓困案並送交拜登簽署生效實施的刺激，道瓊工業與標普5百指數周四同步改寫歷史新高，道指收盤上漲0.6％，標指大漲1％，來到3,939.34點的歷史最高，那斯達克指數更飆升2.5％，近3個交易日累計強彈逾5％。

華頓商學院知名財經教授席格爾（Jeremy Siegel）周四表示，縱使有債息與通膨疑慮阻撓，美股多頭格局不變，今年還有約一成的上漲空間。

席格爾在接受CNBC專訪時指出，「1.9兆美元紓困案可以說就是為多頭再添柴火，最終聯準會（Fed）一定會緊縮貨幣政策，這勢必會對股市帶來下壓，事實上此一疑慮現在已經發生。」

他接著表示，「但在這麼大規模的紓困案通過後，我可以看到大盤今年將再上漲10％甚至12％，期間市場勢必會有Fed擔心債息與通膨升溫的疑慮，但最後還是會被經濟成長力道與企業獲利成長強勢蓋過。」

今年初美國10年公債殖利率還不到1％，但1月底開始因市場預期美國經濟強力復甦並將刺激通膨升溫，債息急速走高，日前一度漲破1.60％創一年新高，周四則大幅拉回至1.5％附近。

席格爾認為，經濟受惠於需求增強加速復甦，加上疫情期間貨幣供給大幅增加，將會持續帶動殖利率走高，並導致通膨跟著揚升。

不過，席格爾指出，在資產配置方面，投資人仍將青睞股市多於債市，特別是那些受惠於經濟重啟的景氣循環類股。他本周稍早就表示，未來一年景氣循環類股的表現將力壓科技股。

席格爾進一步說明指出，「假設殖利率升到2.5％甚或3％，那時通膨率若是4％或5％，而我認為這個情況勢必會發生，對於追求收益率的投資人來說，債券依舊不具投資吸引力。切記，股票依然才是真正的資產，即便在通膨的環境，股票依舊可以保有其價值，股利就會隨著通膨一起增加。」

(工商 )