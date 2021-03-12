有「純愛電影教父」之稱的日本名導岩井俊二，1995年以《情書》風靡全亞洲，他以唯美抒情的影像風格著稱，最擅長講述青春的敏感與哀愁，影響著幾代的全世界文青觀眾，經歷20年等待，終於在2019年正式完成全新數位修復，而全台灣更是搶先日本上映此版本。

岩井俊二對於重新在台上映感到十分開心，但也羞澀表示當年這作品回顧再看，雖然在國際影壇和評價譽為神作，但自己覺得還有許多進步空間，進一步表示，當時是將他個人初中的生活經驗，結合90年代真實社會事件，變成一部私密的青春電影，他曾在訪問中，透露是受到導演楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》啟發，所以更令他著迷於如何形塑出他自身的年少時光，而2001年完成的《青春電幻物語》在日後，更是堪稱亞洲殘酷青春電影的代表作。

這部由當年尚在荳蔻年華的日本演員蒼井優、市原隼人、忍成修吾等人所主演，在片中更看到大澤隆夫及市川實日子驚喜客串，一眾實力派演員，演繹著到現今還是重要議題的校園霸凌，闡述著本該有著大好前程的少男少女們的青春幻滅與鬱色，透過8、90年代日本社會流行文化的偶像崇拜開始，彼此交會出數段複雜的關係，岩井俊二不慍不火的導演手法，冷靜地處理這些檯面下的暴力。

片子細膩呈現了現代生活中現實與網路交錯的模樣，是來自於岩井自身的網站「圓都通信」，從圓都的論壇BBS裡他化身一般用戶，跟裏頭其他用戶參與討論並觀察現在年輕人的想法和問題，最終整合出故事原型，連岩井事後翻閱過往歷史資料，今昔對比下也苦笑過了20年，日本年輕人的想法和困擾問題始終不變。電影將於4月1日在台上映。

(中時 )