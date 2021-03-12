近月受到通膨升溫疑慮、10年期美債殖利率陡升影響，那斯達克指數從近期高點回落最多超過10%，不過在近2日強彈後，跌勢已經收斂至少於5%，標普500指數則是幾乎收復近月跌勢，至於道瓊指數則是逆勢上揚，甚至首度站上3萬2關卡。專家表示，主要是道瓊指數6檔為周期性股票(或稱景氣循環股)的成分股獨撐大局。

據marketwatch報導，DataTrek共同創辦人Jessica Rabe發布一份研究報告指出，隨著道瓊指數逆勢上揚，從年初至3月10日上漲近1,690點，其中30檔成分股卻只有6檔上漲，分別為：高盛集團上漲610點，年初至今累計貢獻漲點36％、卡特彼勒公司貢獻上漲283點或貢獻17％、雪佛龍公司上漲209點，貢獻12%漲點、波音公司上漲202點，貢獻漲點12％、摩根大通上漲185點，貢獻漲點11％、美國運通上漲185點，貢獻漲點11％。

Jessica Rabe指出，這些傳統產業與金融公司的表現相當亮眼，主要是對於全面施打疫苗後經濟重啟的樂觀前景，這使得老派、工業為主的道瓊指數繼續反應市場對前景的想像，以及對抗美債殖利率曲線陡升的股市衝擊。研究報告提及，能源股、金融股、工業股是最佳投資標的。

道瓊指數目前也有納入蘋果、雲端服務供應商Salesforce這類科技股，但從年初至今已經分別下挫9.4%、4.8%，反而成為道瓊指數上揚的阻力。

(中時新聞網)