川普發動的貿易戰，反映的是美中政治經濟體制的矛盾，不是川普個人的好惡。川普個人的風格或許影響了美國對抗中國的招數，但體制矛盾將使美中對抗持續下去，如果不是一個世紀，至少十年、二十年。這種體制的矛盾在去年爆發的新冠肺炎疫情中，更加凸顯。

拜登在競選中對貿易政策的宣示不多，但明確主張回歸國際規則。回歸國際規則，才有和盟邦協力抗中的可能。若要回歸國際規則，勢必要重返多邊體制，WTO非改革不可。

美中的貿易戰不單純是貿易之爭，它是霸權之爭，也是文明之爭，無法輕易和解。未來世界面對的難題很清楚：一個已經崛起的中國，想法和其他人不太一樣，價值觀不同，尤其對個人與國家的關係，有南轅北轍的主張。

【精彩書摘】

據說中國在加入WTO前，和美國的雙邊談判進行到最後關頭時，還有幾項美方堅持但中方無法讓步的議題，使談判陷入破裂邊緣，最後由總理朱鎔基親自出馬和美方代表團進行「上駟對下駟」的談判，做出重大讓步而讓雙方達成最終協議，其中一項就是金融市場的開放 。中國承諾在入會後大幅度開放金融市場，尤其是銀行業務，在入會五年後（2006年開始）對外商銀行幾乎全面開放，不限制法人形態，可以獨資、合資、或以分行型態在中國營業，而且取消地區限制，開放人民幣業物，與本國銀行享受同樣監理標準。這項承諾，基本上是五年後給外國銀行國民待遇，當時驚天動地，超越其他開發中國家的入會水準，也超越中國談判官員的想像。然而十年以後，外商銀行在中國的市場地位不進反退，朱鎔基的勇敢承諾證明是做不到的承諾。

在入會前，僅有少數外商銀行獲准在中國特定的城市營業，經營外匯業務。中國入會的開放承諾讓大家充滿期待，2006年中國依照約定開放外商成立現地法人的銀行（子行），並發給人民幣業務的執照，一時之間外商銀行滿地開花，外銀在市場的占有率（以資產占比衡量）攀升，由入會前的1.5%上升到2007年高峰的2.38%，但此後就節節下落。以目前可以看到的最新數字，2019年10月底時的外銀在中國市場占有率只有1.22%，甚至低於入會前的水準，和國有大型商業銀行（包括四大國有銀行和交通銀行、郵政儲蓄銀行）市占率39.3%相較，完全不構成競爭威脅 。只能說，開放銀行業務二十年後，銀行國家隊完勝。

表面上，中國並沒有黃牛，外商銀行已經進入中國，而且可以經營人民幣業務，在中國設立的法人銀行，基本上也享受國民待遇。設立分行者，因總行在境外，沒有國民待遇問題，只能吸收大額的定期存款，現行規定為50萬人民幣以上。雖然外銀經常抱怨銀監會（2018年後改為銀保監會）對它們的監管比較嚴格，反映在外銀的呆帳比例較本國銀行低、資本適足率較本國銀行為高等指標上，但這些監理的歧視對外銀的發展影響有限。外銀發展不如預期的最大原因不是監理問題，而是市場進入的受限。外銀所受限制包括進場的資格和等待期，例如要申請成立法人銀行（子行），外國銀行母體的資產要超過100億美元，而且須先在中國設立辦事處兩年，績效良好，才有申請資格。如果申請設立分行，外國銀行母體的資產必須超過200億美元。但這些門檻也非最大障礙，最大的障礙是境內服務據點的拓展困難。

(本文摘自《美中貿易戰，戰什麼？》/時報出版)

【作者簡介】

陳添枝

曾任台大經濟系教授、中華經濟研究院院長、經建會和國發會主委，現為台大名譽教授，專長國際貿易。

《美中貿易戰，戰什麼？》/時報出版

(中時新聞網)