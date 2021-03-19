只許州官放火？挪威總理索伯格女士，18日被該國官方媒體NRK踢爆，2月底帶著家人前往滑雪勝地慶祝60大壽，違反群聚規定。她當天馬上透過臉書網頁發長文道歉，不過警方19日表示，總理正在接受調查。

索伯格和家人前往滑雪度假勝地蓋羅（Geilo）慶生，觸犯了挪威的建議社交互動限制與群聚規定。警方指出，根據媒體披露的背景訊息，以及總理自己的聲明，警方決定啟動調查。檢方評估後，會決定採取的行動。

違規東窗事發後，2013年起擔任總理的索伯格發表認錯文。表示她身為總理，肩負遵守規則的重責，但她做錯了。索伯格解釋，在寒假期間，她與夫婿辛德、孩子們，以及妹妹一家人，一起前往蓋羅度假。親友們共13人在當地一間餐館齊聚，當天雖然分成3桌，且各桌隔開，但仍違反不可超過10人的規定。另一天，所有親友都到了她和老公承租的公寓，同樣違規了。

她坦言，自己應該以身作則，她深感歉意，因為許多民眾為了配合防疫，犧牲了與親友相聚的機會，以及改變生活習慣，她能體會民眾對她帶頭違規的憤怒。「它本不應該發生…我感到非常悲傷。」

(中時 )